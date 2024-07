Hockeysters voorkomen zeldzame nederlaag in slotfase tegen Duitsland

Waar lag het aan, dat het vandaag zo moeizaam ging? "We gingen pas te laat echt hockeyen", vindt Jansen. "Ik denk dat we ons een beetje te ver terug lieten zakken, waardoor zij veel ruimte kregen", analyseert Veen.

Van Ass vond niet dat het team slecht was, maar zag wel dat de hockeysters moeite hadden met zichzelf. "We verloren iets te veel ballen. Dat is niets voor ons, maar goed, we zijn geen machine."

Hoe gaat de topfavoriet van deze Spelen zich herpakken? "Iedere tegenstander heeft tegen ons niks te verliezen. Wij moeten ervan af dat wij wel iets te verliezen hebben. Als we met bluf en lef naar voren stappen, zijn we de betere ploeg."

Woensdag komt Oranje in actie tegen China, vrijdag volgt België en zaterdagochtend Japan. Maandag beginnen de kwartfinales.