Boksster Heijnen wint bij olympisch debuut op punten van Noord-Koreaanse Won

Chelsey Heijnen is haar eerste Olympische Spelen goed begonnen in de klasse tot 60 kilogram. Tegen de Noord-Koreaanse Ungyong Won wist ze op punten te winnen en plaatste ze zich voor de kwartfinales.

De 25-jarige Heijnen begon voorzichtig, maar kwam aan het einde van ronde één een aantal keren goed door de verdediging van de Koreaanse. Ze won die ronde op punten.

De olympisch debutante kreeg ook in ronde twee meer punten dan de Koreaanse, al waren de verschillen niet groot.

Won deelt uit

In de derde ronde ging Won er vol voor en raakte ze Heijnen een aantal keren flink. Maar de boksster uit Roosendaal werd uiteindelijk wel tot winnaar uitgeroepen. Ze kreeg van vier van de vijf juryleden meer punten dan de 23-jarige Won: 4-1.

De kwartfinale van Heijnen staat woensdag op het programma, ze komt dan uit tegen de ervaren Beatriz Ferreira. De Braziliaanse won bij de Spelen in Tokio nog zilver. Heijnen is de enige Nederlandse bokser die zich heeft gekwalificeerd voor de Spelen in Parijs.