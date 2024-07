Marechaussee ontdekt drie vreemdelingen in bagageruimte touringcar

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend bij het Brabantse Eersel drie Sudanezen aangetroffen in het bagageruim van een touringcar. In de bus zaten Poolse schoolkinderen die op weg waren vanuit Manchester in Engeland naar Polen.

Een mobiel team van de marechaussee hield zaterdagnacht een controle op de A67 bij Hapert, vlak bij de Belgische grens. In grensgebieden controleert de marechaussee vaker steekproefsgewijs op reisdocumenten.

Toen de buschauffeur de marechaussee zag staan, stopte hij op een vluchtstrook en vertelde hij dat er mogelijk mensen in zijn bus waren geklommen. "Hij vermoedde dat die bij hun enige stop in de Noord-Franse havenstad Calais in de bus waren geklommen", zegt de marechaussee.

Gebonk

De marechaussees vroegen aan de chauffeur om hen te volgen naar de afslag Eersel, waar ze de bus controleerden. Tijdens die controle klonk vanuit de bagageruimte gebonk en bij het openen van het ruim bleken daar inderdaad drie mensen verborgen te zitten, meldt Omroep Brabant.

Volgens de marechaussee sprong een van hen eruit en probeerde hij te ontsnappen, maar hij werd tegengehouden. Hij is samen met de twee anderen meegenomen voor verder onderzoek. Volgens de marechaussee had het drietal geen papieren bij zich, maar zeggen ze dat ze 15 en 16 jaar te zijn. Ze zijn het vreemdelingentraject ingegaan.