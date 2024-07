Twee kinderen doodgestoken bij dansles in Engeland, verdachte (17) opgepakt

De politie van het graafschap Merseyside sprak vanmiddag van "groot incident" in een pand in Southport, een kustplaats op ongeveer 30 kilometer van Liverpool. Al snel meldde de politie dat er een verdachte met een mes was aangehouden. Na de arrestatie van de jongen was er "geen verdere dreiging" meer, meldde de politie op X.

Hulpdiensten waren massaal ter plaatse: