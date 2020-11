Italiaan wint na 43 dagen hardloopwedstrijd over 4.989 kilometer

Het bestaat echt, een hardloopwedstrijd over 4.989 kilometer. Vijf mensen schreven zich in voor de Sri Chinmoy Self-Transcendence 3.100 Mile Race in Salzburg, drie van hen hebben de finish gehaald.

De Italiaan Andrea Marcato, een academicus die werkt in een vegetarische voedingsmiddelenfabriek, won in een 'tijd' van 43 dagen, 12 uur, 7 minuten en 43 seconden. Hij versleet daarbij negen paar schoenen.