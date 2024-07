Waterpolosters winnen na moeilijke start toch nog ruim van China

In het tweede speldeel herstelde Nederland de verhoudingen en bepaalde het de eindstand op 15-11, mede dankzij goed keerperswerk van Laura Aarts. De 27-jarige doelvrouw kent vooralsnog een uitstekend debuut op de Olympische Spelen.

In 2015 trad ze toe tot nationale team, dat zich dat jaar tijdens de WK in Kazan verzekerde van mondiaal zilver. Oranje slaagde er een jaar later niet in een ticket voor de Spelen van Rio in de wacht te slepen. Tussen 2018 en 2022 bedankte ze voor Oranje, na verschil van inzicht met toenmalig bondscoach Arno Havenga. In Parijs krijgt de fysiotherapeute de kans om ook op het olympisch podium aan te tonen dat ze misschien wel de beste keepster ter wereld is.