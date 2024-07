Haarlemse brandweer vindt auto in rivier, blijkt eigen oefenauto te zijn

De brandweer deed vanochtend een opmerkelijke vondst in Haarlem. In het water van de rivier het Spaarne vonden brandweerlieden een auto. Het bleek te gaan om een 'vergeten' oefenauto van de brandweer zelf, meldt de regionale omroep NH.

De auto werd rond 10.30 uur op de bodem van de rivier ontdekt. Omdat de herkomst van de auto toen nog niet duidelijk was, werd de politie uit voorzorg opgeroepen en zette de brandweer een duikteam in. Later werd besloten de auto aan de kant te halen en met een hijskraan uit het water te takelen.

Na onderzoek werd al snel duidelijk dat het ging om een voertuig van de brandweer zelf. De oefenauto's worden soms te water gelaten, zodat duikers reddingsoperaties kunnen oefenen. Het wrak is vermoedelijk bij een eerdere oefening vergeten en lag mogelijk al jaren in het water, schrijft NH.