Tweede zeil- en windfoildag verloopt vol drama voor Nederlandse medaillekandidaten

De tien beste zeilers gaan door voor de finale, de 'medalrace'. Om hun positie te behouden moet het Nederlandse duo de komende dagen aan de bak.

Opschuren kost Wennekes punten

Zo kalm als de zee vandaag, zo hoog was het drama voor de Nederlandse vloot. Windfoiler Sara Wennekes had haar giek geschuurd, zodat ze die beter kon vasthouden. Ze had mondeling toestemming gevraagd aan de wedstrijdleiding, maar dat had schriftelijk gemoeten. Materiaal in bezit van de organisatie Parijs 2024 moet je in ongewijzigde staat terug kunnen geven.

De straf is niet zwaar: 5 procent op het puntenaantal van de eerste race. Wennekes staat na twee races elfde.