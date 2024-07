Uitgeleverde zoon van Ridouan Taghi twee weken langer vast

De oudste zoon van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris bepaalde tijdens een besloten procedure in de rechtbank Overijssel dat zijn voorarrest met twee weken wordt verlengd.

Faissal T. werd afgelopen vrijdag uitgeleverd aan Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. T. was niet fysiek aanwezig in de rechtbank, maar woonde de procedure bij via een videoverbinding.

De 23-jarige zoon van Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Het OM denkt dat hij een aantal zaken waarnam voor zijn vader. Die zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Uit politieonderzoek bleek dat hij met zijn zoon kon communiceren.

Het Openbaar Ministerie maakt niet bekend waar Faissal T. zich nu bevindt. Naar alle waarschijnlijkheid volgt over drie maanden de eerste openbare zitting in zijn zaak.