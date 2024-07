Djokovic is Nadal de baas in tenniskraker in Parijs

Novak Djokovic heeft zich op de Olympische Spelen in Parijs geplaatst voor de achtste finales. De Servische tennisser, als eerste geplaatst op de banen van Roland Garros, won de kraker tegen Rafael Nadal vrij probleemloos met 6-1, 6-4.

De 37-jarige Djokovic heeft 24 grandslamtitels op zijn palmares staan en de één jaar oudere Nadal 22. De twee troffen elkaar voor de 60ste keer en de Serviër zegevierde voor de 31ste keer.

Nadal strooide aanvankelijk met fouten en werd compleet van de baan geveegd door de sterk spelende Djokovic. Pas bij een 1-6, 0-4 stand liet Nadal zijn klasse zien. Hij won vier games op rij en de fans gingen er even goed voor zitten. Twee games later was het echter alsnog gedaan.

Besluit toekomst na de Spelen

Na afloop liet Nadal weten na de Spelen een besluit te nemen over zijn toekomst. "Jullie willen dat elke dag van me weten, maar ik zal de noodzakelijke beslissingen nemen na de Olympische Spelen. Ik maak de keuze vooral op basis van mijn verlangens en mijn gevoelens."

Nadal is in Parijs nog van de partij in het mannendubbel, waarin hij een koppel vormt met Carlos Alcaraz. Zij moeten het in de tweede ronde opnemen tegen de Nederlanders Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof.