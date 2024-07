PSV neemt uit vrees voor kwetsende spreekkoren geen uitfans mee naar Ajax

PSV heeft besloten geen uitsupporters mee te nemen naar het competitieduel met Ajax in Amsterdam. Als reden geeft Eindhovense club dat ze wil voorkomen dat "kwetsende spreekkoren de sfeer van de wedstrijd negatief beïnvloeden".

Het treffen in de Johan Cruijff Arena staat gepland voor 2 november. Er was geen verbod op de komst van uitsupporters, maar er geldt wel een 'nultolerantie' op antisemitische spreekkoren vanuit de overheid zegt PSV.

Bij een incident zouden aanhangers van de Eindhovenaren mogelijk jaren niet meer welkom zijn. De club vreest dat een deel van de aanhang zich niet kan beheersen en toch leuzen scandeert die niet door de beugel kunnen.

'Sinds 2017'

In 2022 reisden er ook geen PSV-aanhangers mee naar de Arena. Dat was onder andere omdat er antisemitische leuzen waren geroepen tijdens een wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal in Amsterdam.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei destijds: "Terugkijkend zijn er sinds 2017 bij elke wedstrijd tussen Ajax en PSV antisemitische leuzen geroepen als "Alle Joden moeten dood" en "Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best".

Bewustwordingsprogramma

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV betreurt het besluit omdat de club steun moet missen en dat goedwillende supporters de dupe zijn. Hij is optimistisch dat er in de toekomst wel weer PSV-aanhangers mee kunnen naar Amsterdam. PSV start met een bewustwordingsprogramma en hoopt daarmee antisemitisme uit te bannen bij de eigen aanhang.

Brands zegt ook dat de supportersvereniging betrokken is geweest bij dit besluit. De supportersvereniging bevestigt dat in een verklaring en zegt te begrijpen dat PSV hiervoor kiest om een jarenlange ban te voorkomen.

Ook op Ajax-publiek letten

Ze keuren antisemitische spreekkoren af en zeggen dat die niet thuishoren op de velden. Wel verwachten de supporters dat er andersom ook positief gedrag vertoond wordt. "Wij gaan ervan uit dat door PSV en de gemeente Eindhoven het gedrag van de ons bezoekende fans van Ajax goed gemonitord wordt en dat er, indien noodzakelijk, eveneens ingegrepen wordt", schrijft de supportersvereniging.