Naast de stort of vuile fabriek: Roma wonen in heel Europa op ziekmakende plekken

"Onder Roma die naast stortplaatsen of chemische fabrieken wonen, zijn veel gezondheidsproblemen vastgesteld", vertelt Doghi. "Door de jaren heen heb ik ook ziekten als hepatitis en tuberculose zien uitbreken in deze gebieden. In veel EU-landen leven Roma gemiddeld 10 tot 15 jaar korter dan de rest van de bevolking. Dat is het resultaat van leven in zulke omstandigheden."

'Vicieuze cirkel'

Doghi omschrijft het als een vicieuze cirkel. "In veel gevallen zijn Roma daar terechtgekomen nadat lokale autoriteiten ze uit hun huizen hebben gezet. Vervolgens bestaan er zulke extreme vooroordelen over de omgeving waarin ze wonen, dat al hun kansen verdwijnen. Daarnaast liggen deze locaties vaak afgelegen en hebben bewoners dus geen toegang tot dezelfde voorzieningen."

Volgens Doghi beschikken lidstaten over alle middelen die nodig zijn om de positie van Roma te verbeteren. Doghi: "Dat er nog niet genoeg gebeurt, is vooral het resultaat van racisme. Helaas ken ik verschillende voorbeelden waarbij Europees geld dat bedoeld was om de positie van Roma te verbeteren, werd gebruikt om segregatie te verergeren."

Klimaatplannen

Eind 2019 werd de Europese Green Deal gelanceerd, de strategie waarmee de EU in 2050 klimaatneutraal moet worden. "No one and nowhere left behind" was toen een veelgenoemde zin. Geen groep of gebied zou mogen achterblijven.

"Roma wonen bovengemiddeld vaak in gebieden waar zij kwetsbaar zijn voor klimaatrampen zoals overstromingen", zegt Doghi. "In het Europese plan worden ze nauwelijks genoemd. Ik vrees dat Roma, zoals zo vaak gebeurt, wél vergeten zullen worden."