Knappe negende plaats voor amazone Boonzaaijer op eventing

Handigheidje

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Nederland in de landenwedstrijd nog als zesde. Dat het team in Parijs weer aan de start verscheen nadat de kwalificatie voor Tokio 2020 werd gemist, dankte de ploeg aan een handigheidje van de hippische sportbond KNHS.

Tijdens de Europese kampioenschappen in Franse Le Pin-au-Haras, waar de startbewijzen voor Parijs op het spel stonden, werd de 49-jarige bondscoach Andrew Hefferman met zijn paard Gideon aan de equipe toegevoegd. De in Hongkong geboren ruiter nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen van Londen. Daar eindigde hij in het individuele klassement als 33ste.

Hefferman eindigde in Le Pin-au-Haras als dertigste in de individuele ranking en hielp Nederland mee bij het behalen van de achtste plek in de teamwedstrijd, die resulteerde in deelname aan Parijs 2024. Op de Spelen in de Franse hoofdstad maakte hij geen deel uit van de ploeg, die naast Boonzaaijer bestond uit Sanne de Jong met haar schimmel Enjoy en Raf Kooremans met de Holsteiner Crossborder Radar Love.