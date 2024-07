Grote onduidelijkheid over naderende handhaving zzp-wet: 'Niet te begrijpen'

Wat zegt de wet?

Definiëren wanneer iemand een zzp'er is, is niet altijd even makkelijk. De kernvraag is of iemand een ondernemer is die zelf bepaalt hoe hij of zij een opdracht invult of dat iemand zich eigenlijk gedraagt als werknemer. Bijvoorbeeld als diegene diensten draait op vastgestelde tijden en hetzelfde werk doet als een collega die wel in loondienst is.

Als zzp'er moet je kunnen bepalen hoe, waar en wanneer je werkt. Ook mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding en mag de freelancer niet ingewerkt zijn in een bedrijf. Een aanwijzing hiervan is bijvoorbeeld als een zzp'er een bedrijfsemail of -auto heeft.

Dit zogeheten inbeddingscriterium komt voort uit een van de rechtszaken die de afgelopen jaren rondom de Wet DBA is gevoerd. De wet zelf is verder niet aangepast sinds 2016. Waarschijnlijk komt er vanaf 2026 een extra wet die de Wet DBA verder moet verduidelijken.