Spectaculaire inhaalactie levert mountainbiker Pidcock tweede olympische titel op

Tom Pidcock zag een minuscuul gaatje in de bossen van Elancourt Hill, twijfelde niet, dook erin en pakte diep in de slotfase van de olympische mountainbikerace zijn tweede titel op rij. De Brit was met een spectaculaire inhaalactie Victor Koretzky net te slim af, al reed Pidcock de Fransman wel bijna van zijn fiets.

Wereldkampioen Pidcock voltooide met de inhaalmanoeuvre een indrukwekkende inhaalrace, waar hij aan moest beginnen nadat hij al vroeg in de race een lekke band had opgelopen. Koretzky, die pas twee wereldbekerraces won in zijn carrière, pakte het zilver. De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly won brons.