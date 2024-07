Badmintonners Tabeling en Piek sluiten Spelen af met zege en stoppen ermee

Tabeling en Piek leken aanvankelijk niet het gewenste afscheid te krijgen, maar in de eerste game kwam het Oranjeduo nog terug van 5-13. De nummer 19 van de wereld walste in de volgende game over de Algerijnse broer en zus heen en werden daardoor derde in groep B.

Nog niet helemaal klaar

Helemaal klaar is Piek nog niet. Ze speelt in competitieverband nog wel even door, in Denemarken en Duitsland. "Dat is ook in eigen belang", zegt Piek. "Als ik direct stop, word ik echt moddervet. Ik hoop daarna iets te vinden waar ik net zoveel passie voor heb als voor badminton, maar dat wordt lastig, denk ik."