Noorwegen wacht niet af en treft maatregelen • Forse winststijging Nintendo in coronacrisis

Patriarch Irinej, hoofd van de Servisch-orthodoxe Kerk in Servië, is besmet met het coronavirus. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Belgrado. Volgens de kerk verkeert de 90-jarige man in goede gezondheid en vertoont hij geen symptomen.

Opmerkelijk is dat Irinej afgelopen zondag bij de uitvaart van de Servisch-orthodoxe bisschop Amfilohije van Montenegro was, in Podgorica. Die overleed vorige week aan de gevolgen van het coronavirus. Duizenden gelovigen kwamen veelal zonder mondkapje op de uitvaart af en afstand houden was onmogelijk. Of de patriarch daar ook besmet is, is onduidelijk.

