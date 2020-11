Meer dan 100.000 besmettingen in VS op een dag • ING incasseert klappen door coronacrisis

In de Verenigde Staten zijn op de dag na de presidentsverkiezingen meer dan 100.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd gemeld. Het is voor het eerst dat de dagelijkse cijfers zo hoog liggen. Verder werd in zeventien staten een recordaantal coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen.

Deskundigen in Amerika vrezen dat de cijfers onverminderd snel zullen blijven oplopen, zeker omdat Thanksgiving (eind deze maand) en Kerstmis voor de deur staan. De kans dat veel families massaal bij elkaar zullen komen en dat het de verspreiding van het virus in de hand werkt, is groot, zegt een hoogleraar epidemiologie van de Boston University tegen The Washington Post. "De komende weken zullen op veel verschillende manieren slecht zijn voor ons en goed voor covid."

Het totale aantal vastgestelde besmettingen in de VS staat volgens de Johns Hopkins University op bijna 9,5 miljoen. Er zijn al zeker 233.000 Amerikanen overleden aan het virus.