'Economie heeft langer nodig om te herstellen van corona' • Griekenland weer in lockdown

Griekenland gaat weer in lockdown, heeft premier Mitsotakis op een persconferentie bekendgemaakt. Alle niet-essentiële ondernemingen moeten de deuren sluiten. Zaken zoals supermarkten, apotheken en banken mogen wel open blijven.

In tegenstelling tot de lockdown in het voorjaar hoeven de lagere scholen en kinderdagverblijven de deuren niet te sluiten. Leerlingen van middelbare scholen en studenten krijgen onderwijs op afstand. Naar buiten gaan is alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Mensen moeten een bericht naar een overheidssite versturen met de reden waarom ze hun huis verlaten, net als in het voorjaar. Reizen tussen regio's wordt verboden. De lockdown gaat op zaterdag in om 06.00 uur en duurt drie weken.

Volgens Mitsotakis is een volledige lockdown nodig omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen drastisch is toegenomen en de volksgezondheid in gevaar komt. "We zien dat de ziekenhuizen vol raken met covid-19 patienten, zowel in gewone bedden als op intensive care." Vooral in het noorden van Griekenland bestaat de vrees dat patiënten binnenkort moeten worden overgebracht naar ziekenhuizen in de regio Athene.

Vanaf begin deze week waren de regio's Thessaloniki en Serres in het noorden van het land al in lockdown geplaatst, voor de rest van Noord-Griekenland en de regio Athene golden minder strenge regels.