Burgemeester dwingt premier om Torentje te verlaten, anders ton boete per week

Premier Schoof en een aantal ambtenaren moeten binnen vier weken vertrokken zijn van hun werkplek aan het Binnenhof. Burgemeester Van Zanen van Den Haag accepteert niet dat er na eind augustus nog wordt gewerkt in het Torentje en het aangrenzende ministerie van Algemene Zaken. De historische panden zijn te brandgevaarlijk en een grondige renovatie moet beginnen. Als de ambtenaren en premier niet vertrekken, moet er een boete van 100.000 euro per week worden betaald.

De gemeente Den Haag gaat niet in op de wens van het Rijksvastgoedbedrijf om Schoof en enkele ambtenaren tot de kerst toch niet te laten verhuizen. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf willen ze wel, maar kunnen ze niet omdat er nog steeds een probleem is met de beveiliging van speciale computersystemen die het ministerie gebruikt om staatsgeheimen op te slaan. Het lukt maar niet om een dergelijk veilig computersysteem op een andere locatie aan te leggen.

Brandgevaarlijk

Bij het Rijksvastgoedbedrijf leefde het idee dat de gemeente Den Haag het uitstel wel zou goedkeuren. Maar dat blijkt dus niet het geval. De brandweer waarschuwt al sinds 2015 dat de gebouwen aan het Binnenhof brandgevaarlijk zijn. Burgemeester Van Zanen heeft recent nog een keer advies gevraagd aan de brandweer en daarna geconcludeerd dat verlenging onmogelijk is. Het is er te brandgevaarlijk en de veiligheid van de ambtenaren en de brandweer komt volgens de brandweer en de burgemeester "onaanvaardbaar in het geding".

De schade bij brand op het Binnenhof is immens en daarom moeten Schoof en zijn ambtenaren echt verhuizen. "Na meerdere keren uitstel en steeds zwaardere risicobeperkende maatregelen is nu het moment gekomen dat we moéten stoppen", aldus de burgemeester. Hij snapt het belang van de ambtenaren en de "vrees voor inbreuken op de cybersecurity". "Maar de fysieke veiligheid van mensen op en om het Binnenhof-complex gaat altijd vóór."

Catshuis

Er wordt al jaren gezocht naar een geschikte tijdelijke werkplek voor de premier en zijn ambtenaren, omdat de renovatie van het Torentje en het aangrenzende ministerie, net als het hele Binnenhof-complex, jaren gaat duren.

Het plan is nu om de ambtenaren van de premier over verschillende locaties in Den Haag te verspreiden. De ministerraad wordt na de zomer iedere vrijdag in het Catshuis gehouden. Ambtenaren die niet met het veilige computersysteem hoeven te werken krijgen onderdak bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het plan is om uiteindelijk allemaal naar het ministerie van Economische Zaken te gaan, als het lukt om daar een veilig computersysteem te installeren.

Het ministerie van Algemene Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf krijgen vier weken de tijd om het besluit uit te voeren. Daarna volgt een boete van 100.000 euro per week, tot een maximum van een miljoen euro.