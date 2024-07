Vanavond op tv: Zoon Taghi naar Nederland gebracht • De gevolgen van de Tunesiëdeal • Belasting op goedkope pakketjes uit China

Tunesië sinds de migratiedeal

Het is inmiddels een jaar geleden dat de EU en Tunesië een migratiedeal sloten. Doel was het aantal bootmigranten dat de Middellandse Zee oversteekt te beperken. Dat lijkt gelukt, maar in Tunesië zijn nog altijd grote problemen.

Mensen uit andere Afrikaanse landen komen nog altijd naar Tunesië in de hoop de oversteek te kunnen maken. Omdat dat vaak niet lukt, leven ze lange tijd in erbarmelijke omstandigheden in bijvoorbeeld Tunesische tentenkampen.