Triatlon door vervuilde Seine nog steeds onzeker, bondscoach maakt zich geen zorgen

Het is nog altijd onzeker of de triatlon op de Olympische Spelen in Parijs doorgang kan vinden. Morgen staat het evenement voor de mannen op het programma, een dag later zijn de vrouwen aan de beurt. Er kan momenteel echter nog niet worden gezwommen in de Seine, die vervuild is.

"Morgenochtend tussen 4 en 5 uur horen we of het doorgaat", vertelt Marcel Wouda, bondscoach van de Nederlandse triatleten, in RadiOlympia.

"Als het morgen niet kan, dan wordt het evenement automatisch verplaatst naar vrijdag 2 augustus. Als dat ook niet kan doorgaan, wordt het een duatlon. Dan begin je met hardlopen, dan ga je fietsen, en eindig je weer met hardlopen."

"Maar de kwaliteit van het water is vandaag alweer beter dan gisteren", zegt Wouda. "De organisatie verzekert ons dat het morgen door kan gaan, en dat is toch de partij die je daarin moet volgen."