Na zijn depressie van Tokio wil sprinter Lyles in Parijs oogsten: 'The champ is here!'

"Tadada, tadada!"

De duffe olympische perszaal wordt wakker geschud als de Amerikaanse atleet Noah Lyles de ruimte betreedt. Bij gebrek aan intromuziek kondigt hij zijn eigen entree maar aan: "The champ is here!"

De 27-jarige sprinter is in Parijs de grote favoriet op de 100 meter en de 200 meter. En ook op de 4x100 meter is een olympische titel heel goed mogelijk. Lyles gaat voor drie keer goud en de hele wereld mag het weten. "Als Noah Lyles Noah Lyles is, dan is niemand beter."

Lyles, met petje, zware gouden schakelketting en een horloge dat zo glimt, dat journalisten op de eerste rij bijkans een zonnebril nodig hebben, zegt het zonder een spoortje ironie. "Moet ik dan zeggen dat ik ga verliezen?"