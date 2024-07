Latijns-Amerikaanse landen willen openheid rond verkiezingsuitslag Venezuela

De landen krijgen bijval van de EU en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft zijn "serieuze zorgen" uitsproken over de situatie. Hij roept de kiescommissie op om de gedetailleerde resultaten per stembureau openbaar te maken. EU-buitenlandchef Borrell is het met hem eens en eist volledige openheid over het verkiezingsproces.

De VS en Venezuela hebben al jarenlang een moeizame relatie, die ontstaan is in de tijd van oud-president Chávez. De antikapitalist sprak zich regelmatig in felle en nogal ondiplomatieke bewoordingen uit tegen de VS. Oud-president Bush bestempelde hij ooit als de duivel. Ook noemde hij hem een ezel. Na zijn dood door kanker in 2013 werd hij opgevolgd door Maduro.

Rusland en China tevreden

Behalve kritiek krijgt Maduro ook steunbetuigingen van enkele bondgenoten. De Russische president Poetin verwelkomt zijn zege en prijst het strategische bondgenootschap tussen de twee landen. Hij zegt dat Maduro altijd welkom zal zijn in Rusland. Ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de felicitaties overgebracht.

De Cubaanse oud-president Raúl Castro heeft Maduro vanochtend gebeld om hem te feliciteren en ook de huidige leider van het communistische land, Díaz-Canel, is blij met de overwinning. "Het volk heeft gesproken en de revolutie heeft gezegevierd."

De Boliviaanse president Arce zegt het "democratische festival" op de voet te hebben gevolgd. "We zijn blij dat de wil van het volk wordt gerespecteerd. We willen herhalen dat we bereid zijn om onze banden met Venezuela verder te versterken." De Hondurese president Castro doet de "speciale democratische, socialistische en revolutionaire groeten" aan Maduro. "Deze onbetwistbare triomf bekrachtigt de soevereiniteit en het historische nalatenschap van commandant Hugo Chávez."

Taart voor Chávez

De Venezolaanse oppositieleider Machaco heeft het leger opgeroepen om de wil van het volk te volgen, oftewel volgens haar te erkennen dat de oppositie de verkiezingen heeft gewonnen. Het leger is altijd achter de 61-jarige president blijven staan en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat daar iets aan zal veranderen.

Maduro zegt dat de verkiezingen wel transparant zijn verlopen. Hij zal vandaag een decreet tekenen om een "grote nationale dialoog" te starten. Wat dat inhoudt, is niet duidelijk. Maduro maakte dat bekend toen hij met zijn aanhangers de overwinning vierde. Vlak daarvoor sneed hij een verjaardagstaart aan ter nagedachtenis van zijn mentor Chávez, die gisteren 70 jaar zou zijn geworden.

Door de jarenlange economische en humanitaire crises in het land, het instorten van de olie-industrie, de lege schappen in de winkels en grote tekorten aan medicijnen in de ziekenhuizen is de roep om verandering bij Venezolanen steeds groter geworden. Meer dan zeven miljoen Venezolanen zijn de afgelopen jaren hun land ontvlucht.

In april bezocht correspondent Nina Jurna Venezuela en zag dat het land behoorlijk aan het veranderen is: