Australisch olympisch commentator geschorst na seksistische opmerking

De Australische sportcommentator Bob Ballard geeft deze Olympische Spelen geen commentaar meer bij wedstrijden. Hij is door zijn werkgever Eurosport op non-actief gezet, nadat hij zaterdag een seksistische opmerking had gemaakt, meldt de BBC.

Op het moment dat de Australische vrouwelijke zwemmers na de gewonnen 4x100 meter vrije slag wegliepen van het zwembad, zei Ballard dat "de vrouwen nog bezig waren met zich klaarmaken. Je weet hoe vrouwen zijn, ze hangen rond, doen hun make-up".

Medecommentator Lizzie Simmonds zei daarna meteen dat de opmerking ongepast was.

Ontslag

Het videofragment werd kort daarop vaak gedeeld op sociale media. Eurosport deelde een dag later mee dat Ballard een ongepaste opmerking had gemaakt en daarom "direct verwijderd is uit het commentatorenteam".

Al sinds de jaren 80 is Ballard commentator bij verschillende sporten. Zo heeft hij gewerkt tijdens wereldkampioenschappen en Olympische Spelen en onder meer waterpolo, ijshockey en rolstoeltennis voorzien van commentaar. Het meest bekend is hij van zijn zwemcommentaar.

Ballard heeft nog niet gereageerd op de schorsing.