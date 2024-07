President Indonesië overnacht in nieuwe paleis in nieuwe hoofdstad: 'Niet goed geslapen'

Indonesië is twee jaar geleden midden in de jungle op het eiland Borneo begonnen met de bouw van de stad Nusantara. De huidige hoofdstad Jakarta, zo'n 1200 kilometer verderop op het eiland Java, zakt namelijk steeds verder onder de zeespiegel en kampt met verkeersproblemen en vervuilde lucht. Daarom heeft Indonesië besloten een nieuwe hoofdstad te bouwen.

Nusantara moet het voorbeeld worden van de toekomst en duurzaamheid. Zo moet de stad klimaatneutraal worden en moeten de bewoners zich met elektrisch openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De natuur waar de stad uit de grond gestampt wordt, blijft volgens Indonesië zo veel mogelijk gespaard en de stad zelf zou vooral op groene energie draaien. Of dit haalbaar is, is onduidelijk, omdat in het gebied de grootste steenkoolreserves van de wereld liggen.

Het plan is dat Jakarta het het zakelijke centrum van Indonesië blijft en de nieuwe hoofdstad vooral het administratieve hart van het land wordt. De bedoeling is dat de stad dit jaar open gaat, maar in 2045 hoeft de stad pas af te zijn.