Heineken verkocht minder bier door natte junimaand

Heineken heeft het afgelopen kwartaal iets minder bier verkocht wereldwijd. Het bierconcern schrijft dit toe aan de natte lente in Europa en slechte economische omstandigheden in Zuid-Amerika.

"Het tweede kwartaal was wel wat uitdagender," vertelt CEO Dolf van den Brink over de halfjaarcijfers. "We hadden toch gehoopt op de positieve effecten van het EK, maar het weer was een stuk minder. Dat heeft zich doen voelen."

Wat ook meespeelde was dat Pasen dit jaar vroeg viel, en het extra verkochte bier op de feestdag dus werd meegenomen met de eerste kwartaalcijfers. Over het gehele halfjaar nam de verkoop van bier wel toe, met ruim twee procent. "We zijn heel tevreden," meldt Van den Brink.

Ook haalde het bierbedrijf een omzet van bijna 18 miljard euro binnen.

Chinese bierbrouwer

"Op andere plekken hadden we geen last van slecht weer," zegt Van den Brink. "In Zuidoost-Azië bijvoorbeeld, en India. Ook in Mexico en Brazilië, wat onze grootste markten wereldwijd zijn, hadden we een goed halfjaar."

Wel moest Heineken 874 miljoen euro afschrijven op zijn belang in de Chinese bierbrouwer CR Beer. Het aandeel van de grootste bierbrouwer van China is de afgelopen tijd sterk gedaald. Daardoor maakt het bedrijf onder aan de streep een verlies van 95 miljoen euro.

Vorig jaar steeg de omzet van Heineken ook, hoewel er toen minder bier werd verkocht dan een jaar eerder.