Roeiers mannen-acht niet direct naar olympische finale, maar houden medaillehoop

De roeiers van de mannen-acht zijn niet direct geplaatst voor de finale van het olympisch roeitoernooi. In de eerste heat van vier boten, waarin alleen de winnaar zich plaatste, waren de Amerikanen sneller dan de Nederlanders, die afgelopen WK nog zilver pakten.

Ralf Rienks, Olav Molenaar, Sander de Graaf, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter melden zich nu op donderdag voor de herkansing om alsnog een finaleplek te bemachtigen.

De Nederlandse mannen, geroemd om hun razendsnelle eindsprint, trainden afgelopen tijd vooral op hun start. En dat was te zien bij hun eerste optreden op de roeibaan Vaires-sur-Marne, tien kilometer buiten het centrum van Parijs.

De Nederlandse boot bleef in de eerste kilometer dicht in de buurt van de Amerikanen, die altijd hard vertrekken, maar kon in de laatste kilometer niet inlopen, iets wat stiekem wel werd verwacht, vertrouwend op het goede eindschot.

Groot-Brittannië ook naar finale

In de tweede heat van de dag greep topfavoriet en wereldkampioen Groot-Brittannië de winst en een finaleplek. Nederland neemt het in de herkansing op tegen Australië, Duitsland, Italië, Roemenië en Australië.

De hoop op een medaille is nog lang niet vervlogen, want uit de herkansing gaan vier van de vijf boten door naar de finale van zaterdag 3 augustus. En Nederland roeide tijdens de heats de derde tijd van het veld.