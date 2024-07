Volleybalsters kunnen net niet stunten en verliezen na 2-0 voorsprong van Turkije

Daarna lieten de Turkse volleybalsters zien waarom ze tot de medaillefavorieten worden gerekend. Zo slordig als ze in de eerste sets soms waren, zo meedogenloos waren ze in de derde en vierde set, die ze allebei met 22-25 wisten te winnen.

Daardoor moest een beslissende vijfde set worden gespeeld. De spanning was voelbaar in Arena Paris Sud 1, waar ook de Nederlandse koninklijke familie op de tribunes zat, en was Nederland uiteindelijk net te machtig. Turkije sloeg zich overtuigend naar een 13-15 score in deze beslissende set.

Donderdag tegen Italië

Oranje krijgt met dit resultaat nog wel één punt. Nederland zit verder in de groep bij Italië en de Dominicaanse Republiek; de bovenste twee van iedere poule plaatsen zich voor de knock-outfase. Daar doen ook de twee beste nummers drie uit de groepsfase aan mee.

Italië is de eerstvolgende tegenstander, donderdagmiddag om 17.00 uur.