Beachvolleyballers Boermans/De Groot laten ervaren Spanjaarden kansloos in eerste duel

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn de Olympische Spelen prima begonnen. In het mulle zand onder de Eiffeltoren in Parijs werden de ervaren Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira in twee sets verslagen: 21-15 en 21-15.

In twee vrijwel identieke sets slopen Boermans en De Groot halverwege weg bij Herrera en Gavira. Een klein gaatje van drie, vier punten hielden ze vervolgens goed vast. Na 35 minuten beachvolleybal was de wedstrijd alweer klaar.

Winnen van de Spanjaarden was voor Boermans en De Groot, de nummer vijf van de wereld, niet vanzelfsprekend. Wereldtop zijn ze niet, maar Gavira (36) en Hererra (42) speelden wel al op meerdere olympische toernooien. Herrera volleybalt op zijn zesde Spelen en pakte twintig jaar geleden al eens een zilveren medaille op de Spelen van 2004 in Athene.

Door de zege, de eerste keer dat het Nederlandse duo de Spanjaarden in twee sets heeft verslagen, hebben Boermans en De Groot een prima uitgangspositie voor de laatste twee poulewedstrijden in groep F.

Dinsdagavond treffen Boermans/De Groot onder de Eiffeltoren om 20.00 uur Miles Evans en oud-basketbalprof in de NBA Chase Budinger uit de Verenigde Staten. Op 2 augustus om 16.00 uur volleyballen ze tegen Youssef Krou en Arnaud Gauthier-Rat uit Frankrijk.