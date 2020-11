Ravage na plofkraak in winkelcentrum Hilversum

Bij een plofkraak in Hilversum is grote schade aangericht. De explosie in de geldautomaat was zo hevig dat brokstukken tot honderd meter verderop zijn gevonden. Ook de naastgelegen winkels, zoals een opticien, zijn beschadigd.

De verdachten zijn nog op de vlucht. Of ze iets hebben buitgemaakt is onduidelijk.

De plofkraak in winkelcentrum Kerkelanden vond rond 02.45 uur plaats. Getuigen hoorden twee harde knallen, meldt NH Nieuws. Zij spreken over twee daders die er na de plofkraak op een scooter vandoor gingen.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er nog springstof aanwezig is bij de geldautomaat. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet verder onderzoek.