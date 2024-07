Extreemlinkse activist gearresteerd na sabotage spoorwegen Frankrijk

Vanuit verschillende hoeken klonk er al langer kritiek op de Olympische Spelen, die vrijdag begonnen. Actievoerders in Parijs vinden bijvoorbeeld dat er te veel geld gaat naar het evenement, en dat het veel te druk zou worden in de stad. Op TikTok riepen sommige Parijzenaren zelfs op om "niet te komen kijken" naar de Spelen.

Ook is bij een groep mensen veel woede over de deelname van Israël aan de Spelen. Zo vinden ze het hypocriet dat Israël mag meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Ze vinden dat Israël moet worden buitengesloten, net zoals Rusland en Belarus niet mogen meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij pro-Palestijnse protesten in Parijs, maar ook op sociale media, roepen mensen op om de Spelen te boycotten.

Na de openingsceremonie van vrijdag was er ook ophef vanwege een uitbeelding van Het Laatste Avondmaal. De twaalf apostelen die met Jezus Christus zijn laatste maaltijd delen voorafgaand aan de kruisiging bestonden uit een groep dragqueens, een trans model en een halfnaakte zanger. Een aantal katholieken en andere christenen zag dat als het bespotten van hun geloof. De organisatie maakte later excuses.