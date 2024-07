Maduro uitgeroepen tot winnaar verkiezingen Venezuela, oppositie claimt fraude

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat hij "serieuze zorgen" heeft dat de uitslagen "niet de wens van het volk weerspiegelen". Hij roept de kiescommissie op om een gedetailleerd overzicht van de getelde stemmen te publiceren. De Chileense linkse leider Boric zegt geen uitslag te accepteren die niet te verifiëren is. "Het regime van Maduro moet beseffen dat de uitslagen die het gepubliceerd heeft, moeilijk te geloven zijn."

In een eerste reactie noemt Maduro zijn overwinning "een triomf voor vrede en stabiliteit". Voorafgaand aan de verkiezingen had hij gewaarschuwd voor een bloedbad als hij zou verliezen. Maduro is al sinds 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land.