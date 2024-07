Vanaf vandaag weer treinen rond Amersfoort

Na twee weken van werkzaamheden rijden er vanaf vandaag weer treinen rond station Amersfoort. Het blijft nog wel opletten voor reizigers, want nog niet alles rijdt weer volgens de dienstregeling.

Vanaf vandaag rijdt in de richtingen Amsterdam, Zwolle, Deventer alles weer volgens het boekje. Op andere trajecten rijden er nog geen treinen, omdat daar nog werkzaamheden zijn. Reizigers tussen Utrecht en Amersfoort moeten via Hilversum reizen. Op het traject Amersfoort-Ede-Wageningen rijden de komende weken bussen.

Dertig jaar oude wissels

De afgelopen twee weken werden kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Dat was hoog nodig; sommige wissels waren bijvoorbeeld al zo'n dertig jaar oud.

Ook ging de verwarming van die wissels van gas over op elektriciteit. Daardoor kunnen treinen voortaan met een hogere snelheid Amersfoort binnen rijden en weer vertrekken. Op het station zelf is een perron verlaagd en is er gewerkt aan een trap en een roltrap.

Van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus rijden er weer geen treinen rond Amersfoort. Op die dagen worden er bussen ingezet.