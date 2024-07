Parijs vandaag: Griekspoor treft wereldtopper Alcaraz, zwemmers vroeg in actie

Alle olympische dagen beginnen we met het programma van de dag. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 3. Klik hier voor het volledige programma.

Op de derde dag van de Olympische Spelen gaan we van het strand naar het water en via de tennisbaan door naar de bokshal. Er is weer genoeg Nederlandse actie te bewonderen.

Dat begint om 09.00 uur al meteen in de volleybalhal. Daar staan de Nederlandse volleybalsters tegenover Turkije voor de eerste wedstrijd in poule C. Dat is meteen een kraker, want het is een duel tussen de nummer vier (Turkije) en acht (Nederland) van de wereldranglijst.

Als het volleybal in de zaal erop zit voor Nederland, dan kunnen de ogen op de strandvariant. Om 10.00 uur nemen beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot het op tegen het Spaanse duo Pablo Herrera/Adrián Gavira.

Niet het meest eenvoudige koppel om tegen te spelen, want Herrera is een ervaren speler. Hij is de beachvolleyballer die het meest in actie kwam op de Olympische Spelen: in Parijs doet hij voor de zesde keer mee en dat is een record.

Naar het water

Van het zand, naar het water. Er zijn opnieuw veel Nederlanderse sporters actief op of in het water vandaag. Om 11. 00 uur proberen Kira Toussaint en Maaike de Waard zich in de series te plaatsen voor de halve finale van de 100 meter rugslag.

Toussaint zal toch wel van zichzelf verwachten dat ze die halve finale haalt. Zij is tenslotte de houdster van het wereldrecord op de 50 meter rugslag. Mochten Toussaint en De Waard de series overleven, dan zien we beide vrouwen 's avonds vanaf 20.30 uur terug in de halve finale.