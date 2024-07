Olympisch mountainbikester Pieterse debuteert in Tour de France Femmes

Tour de France Femmes bij de NOS

De Tour de France voor vrouwen is van 12 tot en met 18 augustus live te zien bij de NOS. Iedere etappe is te bekijken via NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en via de NOS Live app op je tv.

Ook is er iedere avond een uitzending van de Avondetappe met Jeroen Stomphorst als presentator.