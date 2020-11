Renske uit Zwolle raakte ernstig gewond door ongeluk met historisch wapen

Renske en haar man in het ziekenhuis - eigen foto

Wat een mooie dag had moeten worden bij kasteel Huis Bergh in 's Heerenberg, werd voor Renske Konijnenbelt uit Zwolle een zwarte dag. Ze keek op Tweede Pinksterdag 2019 met haar gezin naar de nagespeelde Slag om Bergh uit de middeleeuwen. Maar tijdens het schouwspel wordt ze in haar buik geraakt door een houten stok die per ongeluk was afgeschoten. Tegen de musketier die de stok afvuurde werd twee weken geleden een werkstraf van 80 uur geëist. Vandaag doet de rechter uitspraak.

De betrokken musketier was vergeten zijn zogeheten pompstok na het laden uit zijn wapen, een musket, te halen. Met de houten stok stampt de musketier normaal gesproken alleen het kruit in zijn geweer aan, maar deze keer ging het wapen af terwijl de stok er nog in zat. Renske, die recht tegenover de musketier stond, kreeg de stok met hoge snelheid in haar buik, waardoor haar endeldarm, dikke darm- en dunne darm werden geperforeerd. Het had ook heel anders kunnen aflopen Tijdens de rechtszaak vertelde Renske twee weken geleden dat ze verging van de pijn, terwijl de acteurs doorgingen met het spel en er om haar heen opnieuw schoten klonken. "Vlees, huid en vet kwam uit mijn buik", herinnert ze zich. Haar kinderen keken toe hoe ze de pompstok snel uit haar buik wist te trekken en om hulp schreeuwde. Niet veel later arriveerde de ambulance. Bijna twee weken lag ze in het ziekenhuis en realiseerde zich dat het incident ook heel anders had kunnen aflopen. "Wat als de pompstok mijn kinderen had geraakt, of mijn vitale organen?" Inmiddels is ze lichamelijk aan de betere hand, maar psychisch kampt ze nog steeds met klachten, zoals herbelevingen van het ongeluk en angst voor harde knallen. Voor Renske is het vooral belangrijk dat organisatoren lering trekken uit het ongeluk. "Ik hoop dat organisaties beter kijken naar veiligheid", zegt ze tegen Omroep Gelderland.