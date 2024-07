Feyenoord lijdt week voor seizoensstart harde oefennederlaag tegen Benfica: 5-0

Voorin stonden Igor Paixão, Santiago Giménez en nieuwkomer Anis Hadj Moussa. Er werd door trainer Brian Priske maar liefst negen keer gewisseld. Hij gunde onder meer jongelingen Gjivai Zechiël, Jan Plug, Antef Tsoungui en Givairo Read speelminuten in het Estádio da Luz in Lissabon.

Volgende week kans op eerste prijs

Priske kan volgende week in zijn eerste officiële wedstrijd gelijk een prijs pakken. Op zondag speelt Feyenoord tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Op woensdag kan Feyenoord de nare smaak van de nederlaag wegspoelen. In de Kuip wordt er geoefend tegen AS Monaco.

Fans van Feyenoord hoeven niet te treuren om deze nederlaag in de voorbereiding. Twee jaar geleden was FC Kopenhagen met 7-0 te sterk voor de Rotterdammers, die aan het eind van dat seizoen met de kampioensschaal in handen stonden.