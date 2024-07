Geen Nederlands succes op 100 meter schoolslag: Kamminga slechts zesde, Corbeau achtste

Zwemmer Arno Kamminga heeft op de 100 meter schoolslag een teleurstellende zesde plaats behaald. De vice-olympisch kampioen van Tokio kwam in Parijs niet verder dan 59,32. Caspar Corbeau werd met 59,98 achtste en laatste.

Het goud ging met 59,03 naar de Italiaan Nicolo Martinenghi. Adam Peaty uit Groot-Brittannië en de Amerikaan Nic Fink delen het zilver met 59,05.

De laatste plaats was een hard gelag voor Corbeau. Hij bleef in de strijd om de olympische titel bijna een seconde verwijderd van zijn tijd in de series. Met die 59,04, zaterdag gezwommen in de ochtenduren, zou de in de Verenigde Staten opgegroeide zwemmer zich in de finale hebben verzekerd van een zilveren medaille.