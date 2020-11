Wordt Nevada doorslaggevend? • Georgia telt door in de nacht

In Georgia is besloten om door te gaan met het tellen van stemmen in de Amerikaanse nacht. De staat hoopt later vandaag nog met een uitslag te komen. Het verschil tussen Trump en Biden is op dit moment volgens persbureau AP zo'n 23.000 stemmen in het voordeel van Trump. Er zijn volgens CNN zeker nog 10.000 poststemmen te tellen in Fulton County, waarin de stad Atlanta ligt. Ook zijn er op andere plekken poststemmen geteld, maar deze zijn nog niet verwerkt in de voorlopige uitslagen. De verwachting is dat veel van deze stemmen naar Biden gaan, waardoor het waarschijnlijk tot de laatste stem spannend blijft in de staat.

Ook in andere staten kruipen Trump en Biden naar elkaar toe. In Nevada staat Biden op een minieme voorsprong van iets meer dan 8000 stemmen. Die staat komt pas later vandaag met nieuwe uitslagen. In Arizona is de voorsprong van Biden geslonken naar minder dan 100.000 stemmen, maar AP heeft Biden al wel uitgeroepen tot winnaar in deze staat.