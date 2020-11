Nog drie Senaatszetels op het spel • Onrustig bij telkantoor in Arizona

Hoewel Biden in de telling van persbureau AP, die de NOS volgt, met 264 van de 270 kiesmannen op de drempel van het presidentschap lijkt te staan, is de race allesbehalve gelopen. "Beide kandidaten hebben nog een route naar de overwinning", benadrukt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Biden heeft een lichte voorsprong, maar het zijn hele kleine marges, en die veranderen ook nog steeds."

In Georgia is bijvoorbeeld begonnen met het tellen van de stemmen die op de verkiezingsdag zijn uitgebracht. Dat waren voor een groot deel Republikeinse stemmen. "Dus als we kijken hoe Trump er 24 uur geleden voorstond, dan zag je dat hij meer dan 350.000 stemmen meer had dan Joe Biden. Maar vandaag zijn ze daar ook begonnen met het tellen van de poststemmen en sindsdien is die voorsprong aanzienlijk geslonken. Het verschil is nu nog maar zo'n 32.000 stemmen", zegt De Vries.

Het omgekeerde gebeurt ook in het voordeel van Trump. In Arizona leek Biden een grote voorsprong te nemen. Daar werden eerst de poststemmen geteld, waar meer Democratische stemmen bij zaten. Die voorsprong loopt terug omdat de stemmen die op de verkiezingsdag zijn uitgebracht nu geteld worden. "Biden heeft er wel een voorsprong van zo'n 80.000 stemmen, dus dat is lastiger in te halen." Persbureau AP heeft Biden al uitgeroepen tot winnaar in de staat.

Hoe lang het nog wachten is op de uitslag is niet zeker. De komende uren worden uit zowel Georgia als Arizona nog uitslagen verwacht. Als Biden nog één staat wint, is hij niet meer in te halen door Trump. Trump verslaat Biden als hij alle resterende swing states wint.