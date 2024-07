Handbalsters verliezen tweede duel op Spelen eervol van titelhouder Frankrijk

De Nederlandse handbalsters hebben hun tweede groepsduel op de Olympische Spelen in Parijs met 32-28 verloren van Frankrijk.

Voor Oranje was de avondwedstrijd tegen de Fransen de kraker van poule A, want het gastland wordt gezien als titelfavoriet. Op de Spelen van Tokio in 2021 ging Frankrijk zowel bij de mannen als de vrouwen aan de haal met het handbalgoud. Toen was het duel met Frankrijk voor de Nederlandse handbalsters ook het eindstation, in de kwartfinales verloor Oranje met 32-22.

Nederland vecht terug

Deze zondag wist Nederland zich beter te weren tegen het Franse geweld. Oranje kwam weliswaar al snel drie punten achter, maar vocht zich knap terug in het duel. Ze hadden zelfs even twee punten voorsprong, maar de Françaises kwamen langzaam langszij.

Pas laat in eerste helft werd het verschil tussen beide landen weer drie punten in het voordeel van Frankrijk, toen ze 16-13 maakten. Het leek er even op dat het zelfs 17-13 zou zijn in de rust, maar Lois Abbingh mocht nog een vrije bal nemen. Met een flinke muur van Franse speelsters voor haar neus wist ze de 17-14 te maken.