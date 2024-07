Hockeymannen pakken koppositie in groep met soevereine zege op Frankrijk

De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd bij de Olympische Spelen in Parijs met 4-0 gewonnen van Frankrijk.

Daarmee gaat Nederland, een van de kanshebbers voor een medaille, aan de leiding in poule A. Oranje, eerste op de wereldranglijst van wereldhockeybond FIH, won gisteren ook al de openingswedstrijd van Zuid-Afrika (5-3). In poule B staat de olympische titelhouder België bovenaan.

Ondanks de afgetekende winst van Oranje leken de Fransen juist vroeg op voorsprong te komen via een goal van Gaspard Baumgarten. Hij tikte de bal hoog uit de lucht over keeper Pirmin Blaak in het doel. Maar na inmenging van de VAR concludeerde de scheidsrechter dat er sprake was van gevaarlijk spel.

Daarna viel de goal al snel aan de andere kant van het veld. Uit een rebound van de eerste strafcorner van de wedstrijd scoorde Tijmen Reijenga met een verwoestend hard schot.

Reijenga was aanvankelijk reservespeler bij Oranje, maar moest de grieperige Joep de Mol zaterdag tegen Zuid-Afrika vervangen en maakte zo onverwachts zijn olympische debuut. Tegen Frankrijk mocht hij opnieuw beginnen.