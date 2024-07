Een Arabisch-Israëlische en Palestijnse zwemmer als elkaars concurrent: 'Ben een symbool'

Hij hoopt dat hij mensen in Palestina kan inspireren. "Sport is mijn ogen de manier om politiek naar de achtergrond te drijven. In Palestina hadden we al weinig als je naar onze sportinfrastructuur kijkt, maar nu is alles verwoest. Hopelijk kunnen wij in Palestina ooit weer gaan investeren in sport en daardoor ook een sportcultuur ontwikkelen."

Al Bawwab, de zoon van Palestijnse ouders en opgegroeid in Dubai, is overduidelijk een man van de wereld. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Canada en traint soms in het Pieter van den Hoogenband-stadion in Eindhoven.

"Ik kom er graag. De mensen zijn vriendelijk in jullie land", reageert Al Bawwab zodra hij in gaten krijgt dat hij met een Nederlandse journalist aan het praten is.