Rommel en overlast: omwonenden klagen over barbecueën in het park

Het is vandaag en de komende week zonnig en zomers warm. Perfect weer om te barbecueën. En als je zelf geen tuin hebt, doe je dat bijvoorbeeld in het park.

Maar wat voor de een gezellig is, is voor de ander een bron van ergernis. In meerdere gemeenten klagen omwonenden over de rook, het geluid en het afval dat barbecueërs achterlaten.

In Rijswijk (Zuid-Holland) en Groningen willen buurtbewoners een volledig barbecue- en muziekverbod in het plantsoen. Volgens hen neemt de overlast steeds drastischer vormen aan en staat de leefbaarheid in de omgeving onder druk.

Door de stijgende huizenprijzen, de trek naar steden en het dalend aantal mensen met een eigen buitenruimte groeit de behoefte aan recreëren in de openbare ruimte. Om de situatie voor iedereen leefbaar te houden, grijpen sommige gemeenten naar een (gedeeltelijk) barbecueverbod.

Alcoholverbod

Amsterdam was de eerste, in 2017. Nadat het Vondelpark na een zwoele zomeravond voor de zoveelste keer was veranderd in een vuilnisbelt, volgde een barbecueverbod in een groot deel van de stadsparken.

Andere gemeenten volgden, waaronder Nijmegen. Sinds twee weken geldt ook in Schiedam in twee parken een barbecueverbod en in Rotterdam zijn plekken aangewezen waar een alcoholverbod geldt en zones waar barbecues alleen op bepaalde tegels zijn toegestaan. In Rijswijk en Groningen werd het voorstel voor een barbecueverbod recent besproken in de gemeenteraad.

Tot een algeheel verbod kwam het daar echter niet, omdat de gemeenten menen de overlast nog met andere maatregelen te lijf te kunnen. Zo geldt in Groningen een 'stiltegebod' en alcoholverbod in het Noorderplantsoen vanaf 22.00 uur.

"Daarmee geldt in feite ook een barbecueverbod na dat tijdstip", zegt een woordvoerder van burgemeester Schuiling. "Want een barbecue gaat normaal gesproken ook met een drankje gepaard."

Forse brandschade

In Rijswijk zorgt het speciale 'barbecueveld' in het Wilhelminapark al jaren voor veel kopzorgen, schrijft Omroep West. Duizenden euro's zijn er volgens de regionale omroep al in het veld gestoken om overlastgevers tegen te gaan.

Campagnes, extra handhaving, billboards met regels, lichtborden, buurtpreventie, tolken en zelfs bemiddeling. Allemaal dure en ingrijpende maatregelen, maar zonder resultaat. Afgelopen weekend werd dat opnieuw duidelijk, toen vier van de zes tafels forse brandschade opliepen.

Volgens gemeenteraadslid Marc Weterings van Rijswijks Belang is niet alleen de overlast het probleem, maar ook het dumpen van afval: