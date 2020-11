Wekdienst 5/11: Ontknoping in VS lijkt te naderen • Engeland opnieuw in lockdown

Na een koude start schijnt vandaag de zon geregeld en het blijft droog. Alleen in het zuiden kunnen bewolking of mist voor grijs weer zorgen. Daar wordt het 8 graden, elders 11 of 12 graden. De komende dagen blijft het rustig weer met geregeld zon. De middagtemperatuur loopt op naar 14 graden.

Goedemorgen! Vandaag belooft in de VS opnieuw een spannende dag te worden; de presidentsverkiezingen zijn nog altijd niet beslecht. En in Engeland gaat een nieuwe lockdown in.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ook vandaag zijn de ogen weer gericht op de Verenigde Staten. Na de presidentsverkiezingen van dinsdag is er nog geen winnaar bekend, hoewel Joe Biden momenteel uitloopt op Donald Trump. Het tellen van de stemmen duurt lang, vanwege de grote hoeveelheid briefstemmen dit jaar.

bekend, hoewel Joe Biden momenteel uitloopt op Donald Trump. Het tellen van de stemmen duurt lang, vanwege de grote hoeveelheid briefstemmen dit jaar. Engeland gaat opnieuw in lockdown. In ieder geval tot 2 december gaat alles in het land op slot, behalve scholen, crèches, universiteiten en "essentiële" winkels als supermarkten en apotheken.

Om 14.30 uur geeft Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding een update over de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen, waar het gaat om coronapatiënten. Dat doet hij iedere maandag en donderdag.

Wat heb je gemist?

In vijf van de vijftig Amerikaanse staten blijft een uitslag van de presidentsverkiezingen vooralsnog uit. Kandidaten Joe Biden en Donald Trump ontlopen elkaar in de swing states soms slechts duizenden stemmen. Daarmee lijkt de race om het Witte Huis voorlopig niet voorbij.

Biden lijkt na de winst in swing states Michigan en Wisconsin de grootste kans op het presidentschap te maken. De Democraat staat in de uitslagenkaart van persbureau AP op 264 van de benodigde 270 kiesmannen. Een overwinning in één van de resterende swing states is voor hem voldoende. In Nevada staat hij op winst, terwijl in Georgia en Pennsylvania de voorsprong van Trump afneemt.

Ander nieuws uit de nacht:

'Docent duikt onder vanwege bedreiging na tonen spotprent': de docent van het Rotterdamse Emmauscollege had een cartoon op het prikbord hangen, die een aantal islamitische meisjes uit zijn klas als godslasterend ervaren.

Oud-woordvoerder Kosovo Bevrijdingsleger vastgezet in Den Haag: Jakup Krasniqi, oud-voorzitter van het Kosovaarse parlement, trad op als woordvoerder van de etnisch-Albanese guerrillabeweging UÇK. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Politie schiet man in voet bij dreigende situatie azc Ter Apel: de man zou mensen hebben bedreigd met een mes en verzette zich tegen zijn arrestatie.

En dan nog even dit:

Volgens de directeur van het Gelderse Museum MORE is hij (naast Rembrandt) misschien wel de bekendste schilder ooit: Bob Ross. De tv-kunstenaar, die in zijn programma The Joy of Painting in minder dan een half uur een aangekleed landschap kon schilderen, zou in het museum zijn eerste solotentoonstelling krijgen.

Vanwege de aangescherpte coronaregels is de opening van de expositie uitgesteld: