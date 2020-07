VS zet speciale eenheden in om monumenten te bewaken

De Amerikaanse regering heeft speciale eenheden opgetrommeld om monumenten te bewaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vreest dat demonstranten de monumenten dit weekend gaan vernielen, in het weekend van 4th of July, de nationale feestdag van de Verenigde Staten.

Hoe de teams de monumenten precies gaan beschermen, is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk hoeveel mensen worden ingezet, wat de kosten zijn van de bescherming en of de bewakers opvallend of onopvallend te werk gaan. Het ministerie heeft bovendien niet bekendgemaakt welke monumenten worden beschermd, of dat er specifiek dreigingen gericht zijn tegen bepaalde monumenten.

De laatste weken zijn op verschillende plekken in de wereld standbeelden naar beneden gehaald of beklad, onder meer tijdens protesten tegen racisme en politiegeweld. Zo haalden tientallen activisten in de Amerikaanse stad Minneapolis een standbeeld van ontdekkingsreiziger Columbus van zijn sokkel.

President Trump heeft geregeld laten weten dat de monumenten wat hem betreft moeten blijven staan. Ook dreigde hij met lange celstraffen voor mensen die beelden hadden beklad.

Boston haalt standbeeld Lincoln weg

In Boston stemde een kunst- en cultuurcommissie gisteren in met het weghalen van een beeld van president Abraham Lincoln, die boven een zwarte, knielende man staat. Het monument was gemaakt om de bevrijding van tot slaaf gemaakten in de VS te vieren. Tegenstanders vinden dat het beeld die vrijheid echter niet laat zien, omdat de slaaf voor Lincoln knielt.

Meer dan 12.000 mensen hadden een petitie ondertekend om het beeld, dat sinds 1879 in de stad staat, weg te krijgen. Het beeld wordt volgens de lokale autoriteiten voorlopig opgeslagen in een depot. Het is de bedoeling dat het beeld, al dan niet op een aangepaste manier, op een later moment wel weer voor het publiek te zien is.

Het gaat om dit standbeeld in Boston: