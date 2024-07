Motocrosser Herlings domineert in Lommels zand; Van Drunen debuteert bij mannen

Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van België op zijn naam geschreven. De vijfvoudig wereldkampioen motocross won in het zand van Lommel beide manches en verkleinde daarmee zijn achterstand in de wereldtitelstrijd.

Het is de derde zege van de 29-jarige Nederlander dit seizoen. Eerder won hij al twee grands prix in Indonesië. In totaal staat Herlings nu op 106 overwinningen in zijn carrière, waarvan 45 in de MXGP, de zwaarste klasse in het motocross.

Winst ondanks val

In de eerste manche achterhaalde hij ondanks een val Jorge Prado, die als snelste weg was. Hij reed een gat van 16 seconden dicht, om daarna 10 seconden voor de Spanjaard te eindigen. In de tweede manche rekende hij opnieuw af met de als snelste gestarte Prado. Opnieuw bleef hij hem uiteindelijk 10 tellen voor. Prado pakte overall de tweede plaats, de Fransman Romain Febvre completeerde het podium.

Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Brian Bogers eindigden respectievelijk als vijfde, zesde en elfde.

Herlings staat na nu veertien van de twintig grands prix derde met 667 punten. 38 minder dan de Sloveense leider Tim Gasjer, die in Lommel slechts vierde werd, en 14 minder dan nummer twee Prado.

De Wolf loopt uit

In de MX2 vergrootte Kay de Wolf zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel. De pas 19-jarige Nederlandse motocrosser won de eerste manche en werd tweede in de tweede, ondanks een late val, wat hem zijn zesde zege van het seizoen opleverde. Landgenoot Rick Elzinga eindigde achter hem knap als tweede. voor de Duitser Simon Laengenfelder.

De Wolf heeft nu 683 punten, 65 meer dan de Belg Lucas Coenen die voor eigen publiek slechts zevende werd.

Van Drunen debuteert

Lotte van Drunen, het grote Nederlandse talent bij de vrouwen, reed voor het eerst bij de mannen mee. Zij eindigde in de eerste manche van de MX2 als 21ste en in de tweede één plekje hoger.