Race om presidentschap VS nog niet beslist, vijf staten nog aan het tellen

In vijf van de vijftig Amerikaanse staten blijft een uitslag van de presidentsverkiezingen vooralsnog uit. Kandidaten Joe Biden en Donald Trump ontlopen elkaar in de swing states soms slechts duizenden stemmen. Daarmee lijkt de race om het Witte Huis voorlopig niet voorbij.

Biden lijkt na de winst in swing states Michigan en Wisconsin de grootste kans op het presidentschap te maken. De Democraat staat in de uitslagenkaart van persbureau AP op 264 van de benodigde 270 kiesmannen. Een overwinning in één van de resterende swing states is voor hem voldoende. In Nevada staat hij op winst, terwijl in Georgia en Pennsylvania de voorsprong van Trump afneemt.