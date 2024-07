Lange celstraffen voor verantwoordelijken dambreuken Libië

Een rechtbank in Libië heeft twaalf verantwoordelijken voor de damdoorbraken bij Derna vorig jaar tot celstraffen van 9 tot 27 jaar veroordeeld. De ramp kostte het leven aan duizenden inwoners van de stad.

De rechtbank houdt de verdachten verantwoordelijk voor het slechte beheer van de dam en de gevolgen daarvan. Ze zijn volgens een bron van persbureau Reuters aangeklaagd voor nalatigheid, moord en verspilling van overheidsgeld. Drie van hen zijn ook veroordeeld voor corruptie. Ze moeten "illegaal verkregen winst" terugbetalen.

Vloedgolf

Libië kreeg op 10 sepember vorig jaar te maken met de storm Daniel die ongekende stortregens met zich meebracht. De volgende dag bezweken twee dammen in de meestal droogstaande rivier die bij Derna in de Middellandse Zee uitkomt.

De vloedgolf trok een breed spoor van verwoesting door de stad. Hele wijken gingen tegen de grond, meer dan 4300 mensen kwamen om. Hoeveel slachtoffers er precies zijn bleef onduidelijk, een deel van de vermisten is nooit teruggevonden.

Internationale onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de ramp deels veroorzaakt is door fouten in het ontwerp van beide dammen. Daarnaast waren ze slecht onderhouden, wat te maken had met de jarenlange burgeroorlogen in het land.

Correspondent Daisy Mohr bezocht het gebied een week na de ramp: